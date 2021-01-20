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Артем Кузелев

Видео: Мужская коллекция Ermenegildo Zegna. Осень-зима, 2021/22

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  • 20 Января 202110:44
Сюжеты: Zegna, Осень-зима 2021-22

Алессандро Сартори представил осенне-зимнюю мужскую коллекцию этого года. Презентация Ermenegildo Zegna вышла в видеоформате, ролик получил название The (Re)set – (Пере)загрузка.

Модели представляют образы из новой коллекции на фоне урбанистического пейзажа, а затем в квартире. Зритель может увидеть одежду в разных ситуациях от вечеринки до бытовых дел.

Комментируя осенне-зимнюю коллекцию, Алессандро Сартори отметил: «Мы все живем в новой реальности, связанной с новыми потребностями, которые приводят нас к новому образу жизни и отношению к ней. Именно в такие времена мы в Zegna решили перезагрузиться. Мы вспомнили о наших корнях, чтобы заново придумать наш стиль и перекроить современного мужчину».

 
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