Видео: Мужская коллекция Etro. Осень-зима, 2021/22

В рамках Недели мужской моды в Милане Кин Этро представил коллекцию сезона осень-зима 2021/22. Новые образы были показаны в видеоформате, манекенщики дефилировали в миланских декорациях без зрителей.

Модельный ряд коллекции составили куртки, украшенные традиционным для марки узором пейсли, рубашки, двубортные пиджаки и привычные для Etro пончо. Образы получились одновременно и урбанистичными, и расслабленными. О последнем особенно громко заявляют кардиганы с тонкими поясами.