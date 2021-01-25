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Артем Кузелев

Видео: Мужская коллекция Etro. Осень-зима, 2021/22

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  • 25 Января 202120:15
Сюжеты: Etro, Осень-зима 2021-22

В рамках Недели мужской моды в Милане Кин Этро представил коллекцию сезона осень-зима 2021/22. Новые образы были показаны в видеоформате, манекенщики дефилировали в миланских декорациях без зрителей.

Модельный ряд коллекции составили куртки, украшенные традиционным для марки узором пейсли, рубашки, двубортные пиджаки и привычные для Etro пончо. Образы получились одновременно и урбанистичными, и расслабленными. О последнем особенно громко заявляют кардиганы с тонкими поясами.

 
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