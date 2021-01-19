Видео: Мужская коллекция Fendi. Осень-зима, 2021/22

В рамках Недели мужской моды в Милане итальянский дом представил коллекцию сезона осень-зима 2021/22. Шоу началось с телефонного звонка Сильвии Вентурини Фенди, которая раскрыла концепцию коллекции и рассказала о ее дуальности и акценте на цвет, сделанном в образах.

Согласно идее креативного директора марки,источником вдохновения для создания коллекции послужили архивные принты Fendi с 1960-х годов. Кроме того, в работе над коллекцией участвовал британский художник Ноэль Филдинг, создавший абстрактный принт в виде запутанного клубка нитокю

Модельный ряд коллекции составили трикотажные комбинезоны, меховые куртки, бомберы, кожаные плащи и пальто-халаты. Дизайнер призналась, что «эта коллекция в некотором роде продолжает предыдущую». По словам Сильвии Вентурини Фенди, в основе концепции лежит идея вневременной моды. «Я действительно думаю, что сейчас люди не ищут что-то слишком модное. Мне кажется, сейчас необходимо создавать безупречную одежду, которая в то же время заставляет вас чувствовать себя хорошо», – поделилась модельер.