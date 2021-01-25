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Артем Кузелев

Видео: Мужская коллекция Louis Vuitton. Осень-зима, 2021/22

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  • 25 Января 202121:24
Сюжеты: Louis Vuitton, Осень-зима 2021-22

Сегодня Вирджил Абло представил свою новую коллекцию для мужской линии парижского дома моды. Презентация вышла в формате 13-минутного видеоролика, который поклонники дизайнера тут же назвали в комментариях произведением искусства.

Показ Louis Vuitton сезона осень-зима 2021/22 состоялся без зрителей в Теннисном клубе Парижа. Работая над созданием образов, креативный директор линии вдохновлялся традиционной для марки темой путешествий, а также, по его признанию, эссе американского писателя Джеймса Болдуина «Незнакомец в деревне». В коллекции можно увидеть двубортные пальто и жакеты с декоративными пуговицами в виде самолетов, шарфы в клетку тартан, свитера с заклепками, а также мужские юбки. Многие вещи выглядят сюрреалистично из-за объемного декора.

 
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