Видео: Наоми Кэмпбелл в рекламе H&M

Шведский ретейлер пригласил американскую супермодель стать лицом новой коллекции.
Марка H&M выпустила видеоролик с настоящим wow-эффектом! Главной героиней минутного фильма стала сама Наоми Кэмбелл с классной короткой стрижкой. Компанию супермодели составили еще две популярные девушки: Адвоа Абоа и Камиль Роу. Под саундтрек из 1980-х модели прогулялись по ночному Токио, – получилось очень классно!
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