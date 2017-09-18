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Артем Кузелев

Видео: Наоми Кэмпбелл в рекламе H&M

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  • 18 Сентября 201713:52
Сюжеты: H&M, Naomi Campbell, Рекламные кампании

Шведский ретейлер пригласил американскую супермодель стать лицом новой коллекции.

Марка H&M выпустила видеоролик с настоящим wow-эффектом! Главной героиней минутного фильма стала сама Наоми Кэмбелл с классной короткой стрижкой. Компанию супермодели составили еще две популярные девушки: Адвоа Абоа и Камиль Роу. Под саундтрек из 1980-х модели прогулялись по ночному Токио, – получилось очень классно! 

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