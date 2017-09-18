Видео: Наоми Кэмпбелл в рекламе H&M

Шведский ретейлер пригласил американскую супермодель стать лицом новой коллекции.

Марка H&M выпустила видеоролик с настоящим wow-эффектом! Главной героиней минутного фильма стала сама Наоми Кэмбелл с классной короткой стрижкой. Компанию супермодели составили еще две популярные девушки: Адвоа Абоа и Камиль Роу. Под саундтрек из 1980-х модели прогулялись по ночному Токио, – получилось очень классно!