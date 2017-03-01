Видео: Очередной странный фильм Gucci

Фотограф и режиссер Петра Коллинз сняла для итальянского дома моды причудливую и очень яркую короткометражку.

На днях в Милане прошла презентация нового видео дома Gucci, созданного неутомимой и очень талантливой Петрой Коллинз. Снимая фильм, Петра обратилась к воспоминаниям о своем детстве, которое она провела в Венгрии. В центре сюжета очки из новой коллекции Алессандро Микеле. Как объяснила сама Коллинз, она хотела показать очки через восприятие их детьми, потому что именно дети, примерив пару, переносятся в совсем другой мир. Похоже, что этого от своих клиентов ждет и Микеле.