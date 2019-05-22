Видео: Опубликован тизер фильма Гаспара Ноэ для Saint Laurent

В короткометражной картине французского режиссера снялись Беатрис Даль, Шарлотта Генсбур, Мика Арганараз и другие звезды.

Парижский дом моды Saint Laurent опубликовал трейлер короткометражного фильма Lux Æterna. Автором 50-минутной истории стал французский режиссер Гаспар Ноэ, известный своими скандальными картинами. Впервые фильм показали на Каннском кинофестивале в рамках международного проекта SELF. Главные роли исполнили Беатрис Даль, Шарлотта Генсбур, Мика Арганараз и другие знаменитые друзья марки.