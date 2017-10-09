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Артем Кузелев

Видео: Первый трейлер документари We Margiela

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  • 09 Октября 201714:04
Сюжеты: Martin Margiela

В сети опубликован первый трейлер документального фильма о жизни и творчестве дизайнера Мартина Маржелы.

Дом Maison Margiela представили пользователям сети первый трейлер документального фильма We Margiela. Картина посвящена самому основателю марки Мартину Маржеле и истории его знаменитого бренда. Фильм обещает стать глубоким исследованием компании, так как одним из его кураторов выступила соосновательница Maison Martin Margiela Дженни Мейренс. Дата мировой премьеры тоже уже объявлена: прокат We Margiela стартует в кинотеатрах 22 октября с большого показа в Музее Бойманса-ван Бенингена в Роттердаме.

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