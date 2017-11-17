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Артем Кузелев

Видео: Первый трейлер сериала об убийстве Джанни Версаче

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  • 17 Ноября 201714:01
Сюжеты: Versace

Компания Райана Мерфи опубликовал первый официальный трейлер второго сезона «Американской истории преступлений», посвященного убийству знаменитого дизайнера.

«Все, что вы видите вокруг нас – этот дом, эта компания – было его жизнью. Я не позволю этому мужчине убить моего брата дважды», – говорит сезона сквозь слезы Донателла Версаче в исполнении Пенелопы Крус. Так начинается первый официальный трейлер второго сезона уже нашумевшего сериала «Американская история преступлений». Как писалось ранее, сезон будет посвящен трагической гибели Джанни Версаче и расследованию этого убийства. Компанию Пенелопе на съемочной площадке составили Эдгар Рамирес (Джанни Версаче), Даррен Крисс (Эндрю Кунанан) и Рики Мартин (Антонио Д’Амико).

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