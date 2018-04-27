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Артем Кузелев

Видео: Правда об индустрии в фильме «Кто сделал мою одежду?»

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  • 27 Апреля 201800:49

К старту Fashion Revolution Week 2018 режиссер Эм Джей Делейни выпустил короткометражку об изнанке модной индустрии.

Через пять лет после катастрофы в центре Rana Plaza организация Fashion Revolution продолжает задавать вопрос-хэштег #whomeademycothes. На этой неделе активисты в соавторстве с режиссером Эм Джей Делейни выпустили одноименную короткометражку, рассказывающую о том, как создается одежда: от сбора хлопка до воплощения замысла модельера.

За полторы минуты зритель может увидеть работников индустрии из разных стран: от сборщиков урожая и ткачей до красильщиков и портного. Создатели видео пытаются обратить внимание зрителя на то, что одежда – это гораздо сложнее, чем принято считать, и призывают к ответственности и умному потреблению.

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