Видео: Продолжение фильма Prada о почтальоне

В преддверии Рождества итальянский дом моды представил вторую часть короткометражек о мечтах обычного почтальона.

Два года назад марка Prada опубликовала серию короткометражных фильмов The Postman Dreams. Автором роликов, посвященных почтальону, стал знаменитый режиссер Уэс Андерсон. На этой неделе итальянский дом моды представил публике продолжение, получившее название The Postman Dreams 2. На этот раз главная роль досталась актеру Элайдже Вуду. По сюжету персонаж пытается догнать российскую художницу Сашу Фролову, чтобы передать ей посылку. Создатели обещают, что ближе к Рождеству стоит ожидать еще две короткометражки The Postman Dreams 2.