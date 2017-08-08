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Артем Кузелев

Видео Proenza Schouler для Planned Parenthood

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  • 08 Августа 201712:31
Сюжеты: Proenza Schouler

Дизайнерский дуэт поддержал благотворительную и образовательную инициативу.

Что значит быть женщиной? Этот вопрос в новом видео задают парни из американской марки Proenza Schouler. Неоднократно признанные лучшими дизайнерами женской одежды, они известны как гендерные нонконформисты. Свои взгляды Джек Маколоу и Лазаро Эрнандес выражают в проекте, осуществленном совместно с инициативой Planned Parenthood.

Кроме дизайнеров, в съемках ролика Харли Уэйра приняли участие певица Граймс, модели Хари Неф, Амбер Валетта и Ханна Габи Одиль. Главную мысль проекта можно озвучить так: «Быть ​​женственной значит просто быть женщиной. Для этого не существует неправильного или правильного пути».

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