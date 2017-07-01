Вход
ADV
Интересно
Raf Simons (61)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Видео: Раф Симонс стал стилистом клипа The xx

  • 132
  • 0
  • 01 Июля 201714:00
Сюжеты: Raf Simons

Новое музыкальное видео популярной группы создано при участии дизайнера и марки Calvin Klein.

Одна из самых актуальных групп The xx опубликовала в сети новый клип. Режиссером музыкального видео стал знаменитый британский фотограф Аласдер Маклеллан. На протяжении шестиминутного видео мы видим не только музыкантов, но и таких восходящих звезд кино, как Эштон Сандерс, Милли Бобби Браун и Пэрис Джексон. Стилизовал съемки клипа I Dare You Раф Симонс, который использовал одежду из новой коллекции Calvin Klein.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru