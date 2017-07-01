Видео: Раф Симонс стал стилистом клипа The xx

Новое музыкальное видео популярной группы создано при участии дизайнера и марки Calvin Klein.

Одна из самых актуальных групп The xx опубликовала в сети новый клип. Режиссером музыкального видео стал знаменитый британский фотограф Аласдер Маклеллан. На протяжении шестиминутного видео мы видим не только музыкантов, но и таких восходящих звезд кино, как Эштон Сандерс, Милли Бобби Браун и Пэрис Джексон. Стилизовал съемки клипа I Dare You Раф Симонс, который использовал одежду из новой коллекции Calvin Klein.