Видео: рок-группа Элизабет Мосс, Кары Делевинь и Агнесс Дейн

В сети опубликовали трейлер драмы «Ее запах», в котором актриса и модели исполнили участниц музыкального коллектива.

Мировая премьера музыкальной драмы состоялась еще в сентябре прошлого года на кинофестивале в Торонто. Однако в прокат картина «Ее запах» пока что не попала, а первый трейлер создатели опубликовали только сейчас. Фильм Алекса Росса Перри рассказывает о вымышленной рок-звезде 1990-х, которую блестяще исполняет Элизабет Мосс. По сюжету, главная героиня теряет все, но затем решает вернуть былую славу, отношения и ясность сознания. Компанию Мосс на съемочной площадке составили Кара Делевинь, Агнесс Дейн, Эмбер Херд и Дэн Стивенс.