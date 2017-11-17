Видео: Рождественская коллекция Mulberry

Британская марка представила рождественскую коллекцию аксессуаров и праздничное рекламное видео.

Британцы Mulberry представили праздничное видео, вдохновленное народной песней «Двенадцать дней Рождества» и посвященное специальной коллекции. В капсулу вошло несколько моделей сумок и другие подарки к главному в году празднику. Рассказывая о коллекции и ролике, креативный директор марки Джонни Кока поделился: «Коллекции, которые я проектирую, — это все о современном наследии и новой перспективе традиций. Вы не можете стать более традиционным, чем «Двенадцать дней Рождества», но смешивая его с отличным треком, блестящей режиссурой и игривой историей, можно по-новому интерпретировать британскую классику».