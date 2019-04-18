Видео: Саша Лусс – новая суперженщина Люка Бессона

В сети появился трейлер нового фильма французского режиссера, в котором российская топ-модель сыграла главную роль.

Люк Бессон представил первый трейлер своего нового фильма. Главную роль в криминальном боевике «Анна» исполнила российская манекенщица Саша Лусс. Топ-модель играет Анну Полякову, которая жестоко расправляется с мафией, а затем отправляется на специальное задание в Париж. Компанию на съемочной площадке Саше составили Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мерфи и Александр Петров. В мировой прокат картина выходит 21 июня.