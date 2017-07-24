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Артем Кузелев

Видео: Селин Дион примеряет кутюрные наряды

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  • 24 Июля 201712:20
Сюжеты: Vogue

Канадская суперзвезда стала главной героиней нового видеоролика от редакции американского Vogue.

За последние пару сезонов Селин Дион превратилась в настоящую рок-стар модной индустрии. Канадскую певицу все чаще замечают на модных показах, а также следят за позитивными изменениями ее персональных образов. На последней кутюрной Неделе Дион стала одной из самых обсуждаемых знаменитостей, а ее бурные аплодисменты на показе Дамбаттисты Валли встать весь зал. Неудивительно, что редакция Vogue выбрала Селин на роль главной героини нового видео, посвященного нарядам haute couture.

В ролике можно увидеть, как певица примеряет образы от Chanel, Maison Marigela, Valentino, Rodarte, Dior, Giambattista Valli и при этом демонстрирует невероятный артистический талант. Проходила съемка в интерьерах парижского отеля Ritz и на фоне городских локаций.

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