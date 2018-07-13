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Артем Кузелев

Видео: Скрытые таланты Анны Винтур

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  • 13 Июля 201815:39
Сюжеты: Nike, Анна Винтур (Anna Wintour), Рекламные кампании

Коллаборация американского Vogue и Nike опубликовала рекламное видео Secret Talent.

Спортивный бренд и главный редактор американского Vogue представили плоды своего сотрудничества. Коллаборация выпустила две обновленные модели кроссовок Air Jordan, которые получили название AWOK (Anna Wintour Okay). Главную роль в рекламном видео сыграла сама Анна Винтур в красных Air Jordan 1, которая безошибочно отправляет баскетбольный мяч в корзину, не отрываясь от работы. Модель появится в продаже 27 июля, а кроссовки Air Jordan 3 SE можно будет приобрести с 7 сентября.

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