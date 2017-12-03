Видео: Тизер ежегодного календаря Love Magazine

Популярный журнал опубликовал промовидео нового выпуска своего рождественского календаря.

Журнал Love Magazine представил пока что только тизер своего ежегодного рождественского календаря. По традиции каждый день декабря редакция будет публиковать новый ролик с одной из участниц проекта, среди которых Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Эмили Ратаковски, Эшли Грэм, Сара Сампайо, Винни Харлоу, Алексис Рэн, Тейана Тейлор, Джасмин Сандерс, Джордан Данн, Даутцен Крус, Камила Морроне, Роми Стрейд, Мэдисон Бир, Слик Вудс и другие модели.

В первом тизере девушки сняты за спортивными упражнениями. Автором видео стал фотограф Фил Пойнтер.