Видео: Трейлер документального фильма о Рое Холстоне

Режиссер Фредерик Ченг представил официальный трейлер картины об одном из главных дизайнеров 1970-х.

Автор таких кинохитов, как «Valentino: Последний император», «Диана Вриланд: глаз должен путешествовать» и «Dior и я» опубликовал трейлер своей новой работы. Режиссер Фредерик Ченг снял документальную ленту об одном из главных дизайнеров 1970-х годов Рое Холстоне. Halston – двухчасовой фильм, в котором использованы архивные записи, а также интервью с друзьями и коллегами дизайнера. В мировой прокат картина выйдет в мае.