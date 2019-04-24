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Артем Кузелев

Видео: Трейлер документального фильма о Рое Холстоне

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  • 24 Апреля 201918:01
Сюжеты: Halston

Режиссер Фредерик Ченг представил официальный трейлер картины об одном из главных дизайнеров 1970-х.

Автор таких кинохитов, как «Valentino: Последний император», «Диана Вриланд: глаз должен путешествовать» и «Dior и я» опубликовал трейлер своей новой работы. Режиссер Фредерик Ченг снял документальную ленту об одном из главных дизайнеров 1970-х годов Рое Холстоне. Halston – двухчасовой фильм, в котором использованы архивные записи, а также интервью с друзьями и коллегами дизайнера. В мировой прокат картина выйдет в мае.

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