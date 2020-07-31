Видео: Вышел трейлер документалки о Пьере Кардене

В сети опубликован трейлер документального фильма House of Cardin, посвященного жизни и творчеству легендарного дизайнера.

Режиссерами картины, рассказывающей о творческой карьере Пьера Кардена, выступили П. Дэвид Эберсоул и Тодд Хьюз. Участники дуэта известны как большие поклонники дизайнера и коллекционеры его моделей. В кадре появляются многочисленные знаменитости от супермодели Наоми Кэмпбелл до дизайнера Жан-Поля Готье, которые делятся впечатлениями и воспоминаниями о Кардене. Премьера картины в США запланирована на 14 августа 2020 года.