Вход
ADV



Интересно
Pierre Cardin (23)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Видео: Вышел трейлер документалки о Пьере Кардене

  • 91
  • 0
  • 31 Июля 202013:52
Сюжеты: Pierre Cardin

В сети опубликован трейлер документального фильма House of Cardin, посвященного жизни и творчеству легендарного дизайнера.

Режиссерами картины, рассказывающей о творческой карьере Пьера Кардена, выступили П. Дэвид Эберсоул и Тодд Хьюз. Участники дуэта известны как большие поклонники дизайнера и коллекционеры его моделей. В кадре появляются многочисленные знаменитости от супермодели Наоми Кэмпбелл до дизайнера Жан-Поля Готье, которые делятся впечатлениями и воспоминаниями о Кардене. Премьера картины в США запланирована на 14 августа 2020 года.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru