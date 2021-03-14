Видео: Юэн Макгрегор сыграл дизайнера Роя Холстона в сериале Netflix

В 2021 году компания Netflix представит мини-сериал, посвященный жизни и творчеству американского модельера Роя Холстона.

Главную роль в проекте «Холстон» исполнил актер Юэн Макгрегор. Спродюсировал сериал Райан Мерфи, а в качестве режиссера выступил Дэниел Минэхэн. Совместно они уже работали над вторым сезоном сериала «Американская история преступлений».

Напомним, что Рой Холстон Фроуик был очень популярным в середине 1970-х годов, во время расцвета эпохи диско. Однако карьера модельера была разрушена из-за его наркотической зависимости. В итоге Холстон потерял компанию и умер от осложнений, связанных со СПИДом.