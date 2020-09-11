VII Всероссийский конкурс дизайнеров одежды PROfashion Masters

Вот уже седьмой год подряд ИД PROfashion и «Ткани Престиж» проводят PROfashion Masters – единственный конкурс дизайна одежды, ориентированный на создание промышленных коллекций и направленный на формирование профессиональных кадров для российских производителей одежды. Тема конкурса остаётся неизменной – создание коллекции верхней одежды (пальто).

Ежегодно в первый тур конкурса приходит несколько сотен заявок от молодых дизайнеров из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Из них компетентное жюри выбирает десять финалистов, которые демонстрируют свои коллекции на выставке Collection Premiere Moscow перед профессиональной аудиторией – байерами, журналистами, известными дизайнерами, представителями крупных фабрик и производств, преподавателями профильных учебных заведений. Лучшие коллекции награждаются денежными премиями, ценными призами и стажировками.

Новый сезон

До 31 октября 2020 года участники первого тура должны самостоятельно разработать мини-коллекцию из 5 моделей пальто и прислать в оргкомитет конкурса эскизы, выполненные в любом формате – вручную или при помощи компьютерных программ. Можно приложить мудборд, технические рисунки и образцы принтов, если они используются в коллекции. По итогам первого этапа судейская коллегия отберёт 10 лучших коллекций, учитывая такие факторы как креативность, новизна идеи и коммерческий потенциал. Генеральный спонсор конкурса, компания «Ткани Престиж», бесплатно предоставит пальтовые ткани для создания конкурсных работ. Финалисты должны отшить свои коллекции в период с 10 ноября 2020 года по 10 февраля 2021 года и привезти их в Москву для участия в гала-показе. Финальное шоу PROfashion Masters с участием всех готовых коллекций состоится на подиуме партнера конкурса - крупнейшей фэшн-выставки Collection Premiere Moscow.

Новый имидж

Для создания нового имиджа конкурса использована съёмка коллекции Ксении Новиковой, занявшей первое место в прошлом сезоне PROfashion Masters. Автором съёмки выступила фотограф Светлана Першина. Ксения создала мужскую линейку пальто и разработала для неё текстильные принты, вдохновлённые классическим искусством Японии и Китая. Принты были напечатаны на фабрике компании «Ткани Престиж». «Над принтами работала много и долго, – рассказала Ксения о сотрудничестве с компанией. – каждое изделие состояло из нескольких композиций, и в одной модели могли быть совершенно разные полочки, рукава и спина. Меня очень порадовала печать ткани, её качество и скорость. Я могла рано утром выслать макет, днём получить фотографию цветопробы, а во второй половине дня ткань уже была напечатана». «Ткани Престиж» бесплатно предоставляет печать на пальтовой ткани финалистам в случае, если в коллекции используются авторские принты.

Новые призы

В этом году призовой фонд конкурса обновлён, и предусмотрены две награды размером в 100 тысяч рублей каждая для двух финалистов PROfashion Masters. Один приз будет вручён по итогам голосования профессионального жюри, а второй – после народного голосования на сайте Palto.ru Кроме того, многие партнёры и представители судейской коллегии конкурса готовят собственные призы и подарки для понравившихся им финалистов. В этом году уже подтверждены награды от Александры Калошиной – стажировка в студии текстильного дизайна SOLSTUDIO, и от Светланы Костенко – профессиональный курс по макетированию от Центра развития компетенций в области фэшн-индустрии и фэшн-ритейла РЭУ имени Плеханова. Также в составе жюри этого года заявлены заведующий кафедрой «Дизайна костюма» МХПИ Андрей Сафинин, доцент кафедры «Дизайн костюма» института бизнеса и дизайна Варвара Андреева, генеральный директор дизайн-бюро GRASSER Ольга Грассер, эксперт по развитию бизнеса Станислава Нажмитдинова, эксперт по фэшн-рынку Ольга Штейнберг и другие. Список членов жюри и призов нового сезона PROfashion Masters будет дополняться. Обновления публикуются на сайте fashion-masters.ru и в социальных сетях конкурса https://vk.com/contest_profashion и https://www.facebook.com/profashionmasters/

Заявки на конкурс принимаются на сайте fashion-masters.ru с 1 сентября по 31 октября 2020 года