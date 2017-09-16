Вика Дайнеко стала лицом осенней кампании Deichmann

Вика Дайнеко стала героиней осенней кампании DEICHMANN, бренда обуви и аксессуаров номер 1 в Германии. Следуя ключевым трендам сезона, певица предстала в образе голливудской дивы, пришедшем на смену игривой и подростковой стилистике «Ла-Ла Ленд» весенне-летней коллекции.

Певица отдала предпочтение вытягивающим силуэт ботфортам на плоской подошве из благородного темно-синего бархата, сапогам с акцентной молнией цвета «металлик» и ботильонам на ребристой резиновой подошве с контрастной фурнитурой, отсылающей к набирающей популярность стилистике рок-шика. Последние позволяют с легкостью создавать всевозможные образы – от сдержанных, в комплекте с объемным кашемировым пальто и контрастной юбкой-карандаш, до откровенно бунтарских.

Стилистике рок-шик в осенней коллекции DEICHMANN вообще досталось место в первом ряду: ботильоны, выбранные Викой, соседствуют с туфлями и полусапожками в камуфляжной оптике и множеством декоративных заклепок, завязок и ремешков и даже с экстравагантными байкерскими ботинками.

От внимания героини красных дорожек не ускользнули и ботфорты из согревающего темно-синего бархата с неброскими, разместившимися на ремешке латунными заклепками. Несмотря на плоскую подошву, обычно отпугивающую миниатюрных девушек, Вика остановила свой выбор именно на них: они не только визуально вытягивают ногу, но и смягчают образ, делая его уютным и теплым – не в последнюю очередь благодаря бархату, переживающему в этом сезоне настоящий фэшн-ренессанс. Компанию ему составляют броские декоративные элементы и цветочная вышивка, превращающие, казалось бы, обычную обувь в настоящее произведение искусства. На помощь им приходят глубокие оттенки бордо, серый, грязно-розовый и синий, составляющие основу коллекции.

Каждая из моделей, задействованных в съемке, будет помечена специальным стикером «Выбор Вики Дайнеко» во всех российских магазинах марки.