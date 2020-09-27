Вика Газинская запускает новый экологичный бренд

Марка Vika 2.0 будет следовать принципам устойчивого развития и придерживаться доступных расценок.

Работая над коллекциями, команда бренда будет использовать устойчивые материалы: экошелк, экохлопок, переработанные шерсть и хлопок, переработанный полиэстер и пластик, а также переработанный океанский мусор. Кроме того, каждая вещь Vika 2.0 получит сопровождение в виде пояснения о том, из чего она сделана и почему этот материал экологичный. Сама Газинская сообщила: «Я сама хочу одеваться и одевать людей так, чтобы при покупке модного, комфортного и качественного изделия мы каждый раз с радостью понимали: это изделие сделано с наименьшим вредом для нашей планеты! Я хочу создавать одежду и аксессуары, при создании которых ни одно животное не пострадало… Для себя лично я выбираю заниматься тем, что приносит пользу нашей планете. Следует наконец понять: время постоянно брать закончилось. Пришло время отдавать, время взаимодействовать и беречь».