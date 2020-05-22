Виктор Кузьмичев сравнил фотографию и моделирование одежды

Между фотографией, как частью общего искусства, и моделированием одежды, относящегося к декоративно-прикладному искусству, существуют множество объединяющих моментов. Во-первых, похожий словарь терминов: композиция, свет (цвет), центр композиции, настроение (образ) и др. Во-вторых, внимание к деталям, которые формируют законченный образ нерукотворного и рукотворного произведения. В-третьих, запечатленные на фотографиях образы — архитектурные сооружения, природа, история — часто являются творческими источниками для разработки новых моделей одежды.

В серии работ профессора Ивановского государственного политехнического университета, заведующего кафедрой конструирования швейных изделий Виктора Кузьмичева запечатлены моменты, сопутствующие его профессиональной деятельности в родном Иванове, родственных университетах Китая, Франции, Германии, на фестивалях и конкурсах моды в Самаре, Воронеже, Владивостоке и повседневной жизни на малой родине — территории Владимиро-Суздальского ополья. Все фотографии не постановочные, а фиксируют события, привлекшие внимание автора и соответствующие настроению именно в момент фотографирования. Как правило, желание запечатлеть окружающий мир возникает в моменты творческого подъема, озарения и того особого состояния, когда перед зрителем открываются новые грани привычных пейзажей и предметов.