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Артем Кузелев

Виктория Андреянова для Третьяковкской галереи

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  • 24 Декабря 201817:48
Сюжеты: Виктория Андреянова (Victoria Andreyanova)

Московский музей представил новую форменную одежду своих сотрудников, созданную дизайнером Викторией Андреяновой.

Главная задача, которая стояла перед Викторией, – обеспечить узнаваемость бренда Третьяковской галереи и при этом сохранить спокойную и нейтральную эстетику пространства. Лейтмотив форменной коллекции – логотип музея, разложенный на элементы, конструктивная игра с составными элементами узнаваемой во всем мире заглавной буквы Т. Древнеславянская типографика и фактурный 3D-эффект транслируют иронию места, где новейшие технологии стоят на защите ценных реликвий прошлого. Смотрители – команда невидимого фронта, поэтому и цветовая гамма выбрана соответствующая: от темно-синего до пудрового розового.

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