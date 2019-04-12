Виктория Бекхэм оформит королевский дом

Британский дизайнер поможет своей приятельнице Меган Маркл с дизайном нового жилья.

На днях Меган Маркл и принц Гарри покинули Кенсингтонский дворец и переехали в Фрогморский коттедж в Виндзоре. Ранее сообщалось, что новую резиденцию супружеской пары оформит известный дизайнер Вики Чарльз, однако Гарри и Меган приняли другое решение. Герцогиня Сассекская и принц сообщили, что займутся дизайном интерьеров сами, но позовут на помощь Викторию Бекхэм. Приятельницы уже обсудили, как будет выглядеть новый дом супругов, и постараются сделать его уютным и дружелюбным.