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Артем Кузелев

Виктория Бекхэм оформит королевский дом

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  • 12 Апреля 201910:01
Сюжеты: Beckham

Британский дизайнер поможет своей приятельнице Меган Маркл с дизайном нового жилья.

На днях Меган Маркл и принц Гарри покинули Кенсингтонский дворец и переехали в Фрогморский коттедж в Виндзоре. Ранее сообщалось, что новую резиденцию супружеской пары оформит известный дизайнер Вики Чарльз, однако Гарри и Меган приняли другое решение. Герцогиня Сассекская и принц сообщили, что займутся дизайном интерьеров сами, но позовут на помощь Викторию Бекхэм. Приятельницы уже обсудили, как будет выглядеть новый дом супругов, и постараются сделать его уютным и дружелюбным.

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