Виктория Бекхэм отказалась от финансовой господдержки

После критики со стороны СМИ марка Victoria Beckham отказалась от финансирования зарплат сотрудников из бюджета.

Изначально Виктория Бекхэм прибегла к схеме, которую правительство Великобритании предложило для сохранения рабочих мест. Согласно ей, 30 сотрудников марки, находящиеся в неоплачиваемом отпуске, все-таки получали зарплаты из бюджета. Однако после критики со стороны ряда СМИ Бекхэм отказалась от государственной поддержки.

В интервью изданию The Guardian дизайнер отметила: «Теперь мы не будем использовать схему по сохранению рабочих мест с помощью правительства. В начале карантина акционеры согласились с топ-менеджментом отправить в неоплачиваемый отпуск небольшую часть персонала. На тот момент мы не знали, как долго может продолжаться карантин или как он может повлиять на бизнес. Благосостояние моей команды и нашего бизнеса для меня самое главное… Сейчас мы пересмотрели наши действия и признаем, что они не были оптимальными для нашего бизнеса. Это трудные времена и трудные решения, и мы не всегда понимаем все правильно – все, что мы можем сказать, это то, что мы пытаемся защитить наш бизнес и наш персонал».