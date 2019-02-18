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Артем Кузелев

Виктория Бекхэм отказалась от использования кожи

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  • 18 Февраля 201911:06
Сюжеты: Beckham

Марка Victoria Beckham не использует в своих коллекциях натуральный мех, а теперь еще прекратит работать с кожей экзотических животных.

В недавнем релизе Виктория Бекхэм сообщила: «Мы стремимся использовать более экологичные материалы, которые оказывают меньшее воздействие на окружающую среду. Мы рады подтвердить, что прекратим использовать экзотическую кожу во всех будущих коллекциях, начиная с презентации сезона осень-зима 2019/20. Это решение выражает желание не только самого бренда, но и наших клиентов». Показ новой – уже этичной – коллекции состоится совсем скоро, в рамках Недели моды в Лондоне.

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