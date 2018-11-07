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Артем Кузелев

Виктория Бекхэм отказалась от реюниона Spice Girls

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  • 07 Ноября 201810:49
Сюжеты: Beckham

Британский дизайнер объяснила, почему не будет участвовать в гастрольном туре, запланированном на будущий год.

На днях бывшие участницы группы Spice Girls подтвердили воссоединение и предстоящий тур. В июне будущего года коллектив даст серию концертов в Великобритании, однако участвовать в нем будут не все солистки. Виктория Бекхэм окончательно отказалась от участия в реюнионе, объяснив свое решение деловыми обязательствами. «Spice Girls были очень важной частью моей жизни, и я желаю моим девочкам огромной любви и веселья в связи со стартом их выступлений. Знаю, что они устроят потрясающее шоу, а замечательные поклонники из прошлого и нынешние прекрасно проведут время», – добавила Виктория.

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