Виктория Бекхэм отказалась от реюниона Spice Girls

Британский дизайнер объяснила, почему не будет участвовать в гастрольном туре, запланированном на будущий год.

На днях бывшие участницы группы Spice Girls подтвердили воссоединение и предстоящий тур. В июне будущего года коллектив даст серию концертов в Великобритании, однако участвовать в нем будут не все солистки. Виктория Бекхэм окончательно отказалась от участия в реюнионе, объяснив свое решение деловыми обязательствами. «Spice Girls были очень важной частью моей жизни, и я желаю моим девочкам огромной любви и веселья в связи со стартом их выступлений. Знаю, что они устроят потрясающее шоу, а замечательные поклонники из прошлого и нынешние прекрасно проведут время», – добавила Виктория.