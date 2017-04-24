Виктория Бекхэм получила Орден Британской империи

На следующий день после своего дня рождения дизайнер отправилась в Букингемский дворец, чтобы получить почетную награду.

На этой неделе Виктория Бекхэм отметила свой 43 день рождения. Особенным подарком для нее, безусловно, стал Орден Британской империи, который дизайнеру вручил принц Уильям. Торжественная церемония состоялась в Букингемском дворце и очень растрогала саму Викторию и ее близких. Отдельно отмечается, что высокая награда была вручена Бекхэм за особые заслуги в индустрии моды.