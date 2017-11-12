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Артем Кузелев

Виктория Бекхэм присоединится к Reebok

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  • 12 Ноября 201712:15
Сюжеты: Reebok, Beckham

Британский дизайнер объявила о новой коллаборации. На этот раз партнером Бекхэм станет спортивный гигант Reebok.

«Я невероятно рада начать это партнерство, основанное на общих ценностях, – сообщила в официальном заявлении Виктория Бекхэм. – Я всегда выступала за то, чтобы внушить уверенность женщинам, а Reebok – это бренд, который десятилетиями продвигал эту же мысль». Дизайнер также добавила, что давно включила фитнес-одежду в свой гардероб и готова оспаривать традиционные представления о ней в контексте моды, а не спорта».

Результат сотрудничества Бекхэм и спортивной марки можно будет увидеть в конце 2018 года, когда будет запущена инициатива Reobok’s Innovation Collective.

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