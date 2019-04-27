Виктория Бекхэм проведет благотворительный показ

Дефиле британского дизайнера призвано поддержать семьи, которые пострадали от рака.

Виктория Бекхэм сообщила, что собирается устроить специальный показ мод в Торонто. Шоу должно состояться в ноябре этого года и призвано помочь благотворительным организациям канадского филантропа Сюзанны Роджерс. Всю выручку от продажи билетов на закрытое дефиле и торжественный обед Бекхэм перечислит онкологическому центру для семей, затронутых раком у детей Camp Ooch, а также в фонд нейробластомы Penelope, который финансирует исследования опухолей головного мозга и оказывает поддержку семьям, затронутым этой болезнью.

О своей инициативе Виктория высказалась так: «Благотворительные усилия Сюзанны по улучшению жизни детей во всем мире вдохновляют. Я рада принять участие в следующей серии сборов средств для них». Отмечается, что примером для Бекхэм послужили Диана фон Фюрстенберг, Оскара де ла Рента, Зака ​​Позен и другие коллеги, которые ранее принимали участие в аналогичных проектах.