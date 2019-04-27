Вход
ADV
Интересно
Beckham (253)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Виктория Бекхэм проведет благотворительный показ

  • 193
  • 0
  • 27 Апреля 201911:18
Сюжеты: Beckham

Дефиле британского дизайнера призвано поддержать семьи, которые пострадали от рака.

Виктория Бекхэм сообщила, что собирается устроить специальный показ мод в Торонто. Шоу должно состояться в ноябре этого года и призвано помочь благотворительным организациям канадского филантропа Сюзанны Роджерс. Всю выручку от продажи билетов на закрытое дефиле и торжественный обед Бекхэм перечислит онкологическому центру для семей, затронутых раком у детей Camp Ooch, а также в фонд нейробластомы Penelope, который финансирует исследования опухолей головного мозга и оказывает поддержку семьям, затронутым этой болезнью.

О своей инициативе Виктория высказалась так: «Благотворительные усилия Сюзанны по улучшению жизни детей во всем мире вдохновляют. Я рада принять участие в следующей серии сборов средств для них». Отмечается, что примером для Бекхэм послужили Диана фон Фюрстенберг, Оскара де ла Рента, Зака ​​Позен и другие коллеги, которые ранее принимали участие в аналогичных проектах.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru