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Артем Кузелев

Виктория Бекхэм сокращает персонал

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  • 10 Апреля 201815:07
Сюжеты: Beckham

Пытаясь вернуть рентабельность, бренд Victoria Beckham планирует масштабную реструктуризацию.

Британские СМИ сообщают, что в структуре марки Виктории Бекхэм грядут большие перемены. На данный момент известно, что бизнес дизайнера стал убыточным, а его долги за прошлый год составили 8,5 млн фунтов стерлингов. За менеджмент компании с недавнего времени отвечает новый партнер и инвестор Victoria Beckham, холдинг Neo Investment Partners.

По информации неназванных источников в ближайшем будущем марка сократит около 60 рабочих мест, т.к. инвестор намерен избавиться от перегруженности персоналом. Новый президент компании Ральф Толедано известен в индустрии как большой профессионал, поэтому такое решение можно расценивать как рациональное.

Однако история все равно приобретает негативную окраску, что представители бренда комментируют так: «Цель совета директоров – вернуть бренду рентабельность. Масштаб кадровой структуры пересматривается на соответствие финансовым задачам бизнеса; с сотрудниками проводятся обсуждения».

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