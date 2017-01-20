Вход
ADV
Интересно
Beckham (223)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Виктория Бекхэм вошла в состав жюри Woolmark Prize

  • 106
  • 0
  • 20 Января 201718:51
Сюжеты: Beckham

К составу жюри одной из престижных премий индустрии присоединились сразу три авторитетных дамы.

Виктория Бэкхем, Бухра Джаррар и председатель Британского совета моды Натали Массне присоединились к членам жюри Woolmark Prize. Уже 23 января авторитетное жюри выберет финалиста из шести дизайнеров женской одежды, представляющих шесть регионов мира. В конце месяца будет также определен победитель в номинации «Дизайнер мужской одежды».

Все бренды и дизайнеры, которые вышли в финал, уже награждены 50000 австралийских долларов и получили полугодовое бизнес-наставничество от профессионалов отрасли. Победитель же получит главный приз, который составляют 100000 австралийских долларов, бизнес-наставничество и возможность представлять свою коллекцию в ведущих магазинах по всему миру, в том числе в лондонском Harvey Nichols.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru