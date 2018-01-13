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Артем Кузелев

Виктория Бекхэм возвращается на Неделю моды в Лондоне

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  • 13 Января 201811:47
Сюжеты: Beckham, Неделя моды в Лондоне

После 10-летнего перерыва марка Victoria Beckham впервые присоединится к расписанию лондонской Недели моды в сентябре этого года.

В этом году Виктория Бекхэм готовит для своих клиенток несколько сюрпризов. Для начала дизайнер решила изменить формат шоу на предстоящей Неделе моды в Нью-Йорке, где Бекхэм уже 10 лет демонстрирует свои коллекции. Коллекцию сезона осень-зима 2018/19 британка покажет в феврале, но не на традиционном дефиле, а на закрытой презентации в особняке Джеймса Бердена на Верхнем Ист-Сайде, Манхэттен.

Кроме того, в сентябре Виктория презентует новую коллекцию в Лондоне, где этой весной откроется ее новый офис. Сменит ли дизайнер локацию показов окончательно, не сообщается.

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