Виктория Коротаева представит Россию на международном конкурсе Miss Nation

25-летняя модель из Удмуртии вышла в финал конкурса красоты, который пройдет 31 декабря в Дубае

Для уроженки Ижевска это дебют. Ранее Виктория Коротаева участвовала в модных показах и съемах для журналов в родном городе и в Москве. Параллельно она училась РЭУ им. Плеханова по направлению «Психология бизнеса». Виктория не исключает, что в будущем ей бы хотелось развиться в этой сфере, однако модельный бизнес сейчас на первом месте.

В августе Виктория подала заявку на участие в международном конкурсе Miss Nation. По итогам онлайн-голосования она прошла отборочный этап и будет представлять Россию в финальной части в ОАЭ.

По словам Виктории, это переломный момент в ее жизни:

«Для меня это честь - представлять свою страну на международной арене. Это очень волнительно, поскольку я новичок и ранее никогда не принимала участия в конкурсах красоты. Хочу ли я связать свою жизнь с моделингом? Все зависит от результатов, и я рассчитываю на победу. Для меня это будет как зеленый свет в карьере. Уже после первого этапа конкурса мне поступили предложения из зарубежных агентств. А большую часть призовых денег я бы хотела потратить на благотворительность и сохранение природы».

Конкурс «Miss Nation» проводится с 2016 года. Среди 16 стран участниц – Россия, Голландия, Нигерия, Финляндия, Индонезия и др. Это первый международный конкурс, в котором отсутствует этап «бикини». Организаторы подчеркивают, что главный критерий победы – «природная» красота участниц, и призывают девушек отказаться «бьютиголизма», чрезмерного использования косметики и злоупотребления пластическими операциями. Главная тема конкурса – естественность и акцент на внутреннем содержании девушки. Участницам предстоит проявить свое обаяние, раскрыть культурные ценности и традиции своей страны через красоту. По словам организаторов, победительница конкурса должна стать ориентиром для современного поколения девушек и донести главную идею проекта не только в своей стране, но и в мире.

31 декабря в Дубае будут подведены итоги Miss Nation 2019, а страна-победительница получит право на проведение международного конкурса в следующем году.