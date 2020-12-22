Vilebrequin и Дэррик Адамс создали коллаборацию

Vilebrequin представляет коллаборацию с Derrick Adams. Оригинальной принт, основанный на серии «Floater» от художника Деррика Адамса – это ода веселью в мире пляжного отдыха. Часть выручки от продаж данной коллаборации пойдет на счет Культурного центра Юби Блейка (Eubie Blake Cultural Art Center) в Балтиморе. Сотрудничество Vilebrequin с многопрофильным художником Дерриком Адамсом воплощает в себе оптимистический дух, присущий американской мечте.

Всю свою сознательную жизнь Адамс исследует разные формы искусства: живопись, коллаж, скульптуру, перформанс, а также изучает влияние поп-культуры на формирование самооценки (self-image самосознания) человека.

Эта единственный в своем роде принт, выпущенный ограниченным тиражом и вдохновлённый серией Adams’ Floater, на котором изображены афроамериканцы (мужчины, женщины и дети), отдыхающие на причудливых надувных кругах в виде лебедя, утки и единорога с радужной гривой. Работа Деррика отражает беспечную радость отдыха –свежая трактовка американского искусства иллюстрации. Ярко-бирюзовый цвет служит фоном, на который накладываются эффектные комбинации из оттенков лимонного цвета, а также фуксии и лайма.

Генеральный директор Vilebrequin Ролан Эрлоли о сотрудничестве с Дерриком Адамсом: «Для Vilebrequin это большая честь сотрудничать с Дерриком и представлять его новый дизайн принта. Его знаменитая серия Floater идеально подходит для Vilebrequin, поскольку лето, веселье и прекрасный досуг лежат в основе ДНК нашего бренда».

«Надувной круг для плавания в виде единорога был создан мной еще в прошлом году. В идеале, мне хотелось дополнить его пляжными шортами с изображением моих иллюстраций «Floater», но я отложил эту идею в сторону… Несколько месяцев спустя я получил электронное письмо с предложением о сотрудничестве от одного из самых уважаемых мной брендов пляжной одежды – Vilebrequin. Надеюсь, вам эти плавательные шорты понравятся так же, как и мне», - говорит художник Деррик Адамс о своем партнерстве с Vilebrequin.