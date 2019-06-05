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Vilebrequin на выставке яхт Moscow Yacht Show 2019

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  • 05 Июня 201917:57
Сюжеты: Vilebrequin

Для бренда Vilebrequin морские черепахи – это больше, чем просто элемент дизайна. Они настоящие музы бренда! Черепахи в самых разнообразных формах вплетены в историю и саму суть Vilebrequin, интригуя и вдохновляя создателей бренда день за днем. Новая коллекция High Summer’19 посвящена этим удивительным животным - она приглашает Вас отправиться в совместное творческое путешествие, чтобы вместе с маленькими героями исследовать мир вокруг: акварель и оригами, древние мифы и цифровые технологии. Представая на принтах новой коллекции в разных ипостасях, эти черепахи непременно заставят вас улыбнуться.

Триумфальным моментом шоу стала победа команды Vilebrequin в регате!

 

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