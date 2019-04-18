VILLAGI, коллекция весна-лето 2019

Российский бренд женской одежды VILLAGI представляет коллекцию весна-лето 2019. Дизайнеры по традиции создали линию, ориентируясь на реальных женщин, которые в повседневной жизни хотят чувствовать себя яркими и красивыми.
Источником вдохновения для создания коллекции послужили образы артистической богемы 60-х и начала 70-х с их изящными геометрическими узорами, простыми линиями и А-образными силуэтами. Основу составляют тщательно продуманные комплекты, которые также можно составлять, полагаясь на собственный вкус. Все модели сочетаются по фактуре, цвету и ткани.
Блузы-туники и мини-платья можно носить поверх широких брюк, юбки классической длины до колена и миди выигрышно смотрятся в комбинации с приталенными жакетами. Платья на пуговицах, узкие брюки, струящиеся ткани, лен, плотный хлопок, сафари, бохо и романтичный горох – каждая модель удивительно женственна, а разнообразие силуэтов не ограничивает полет фантазии и позволяет выглядеть уникально.
Пастельные и песочные цвета подчеркнут оттенок кожи и добавят свежести, хаки –стройность фигуры, яркие узоры помогут стильно заявить о себе, а широкий ассортимент даст большое пространство для реализации любых модных идей.
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