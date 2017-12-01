Вим Вендер стал режиссером сериала Jil Sander

Дизайнерский дуэт Люси и Люка Мейер дебютировал с масштабной рекламной кампанией в марке Jil Sander.
Первая рекламная кампания, запущенная под руководством новых креативных директоров Jil Sander получила название Paused By. Для ее создания Люк и Люси Мейер пригласили звезду европейского независимого кинематографа Вима Вендерса. Режиссер стал автором целого сериала, трейлер которого на днях был опубликован в сети. Все ролики будут доступны для просмотра в течение месяца.
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