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Артем Кузелев

Вим Вендер стал режиссером сериала Jil Sander

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  • 01 Декабря 201716:07
Сюжеты: Jil Sander

Дизайнерский дуэт Люси и Люка Мейер дебютировал с масштабной рекламной кампанией в марке Jil Sander.

Первая рекламная кампания, запущенная под руководством новых креативных директоров Jil Sander получила название Paused By. Для ее создания Люк и Люси Мейер пригласили звезду европейского независимого кинематографа Вима Вендерса. Режиссер стал автором целого сериала, трейлер которого на днях был опубликован в сети. Все ролики будут доступны для просмотра в течение месяца.

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