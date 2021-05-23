Винодельческая компания «Фанагория» и Российский аукционный дом впервые в России проводят винный фестиваль «Первая проба»

Об этом неординарном событии рассказали организаторы на специальном мероприятии в Москве 19 мая.

Фестиваль начнется с беспрецедентной для отечественного виноделия профессиональной дегустации образцов вина, отобранных из бочек (en primeur). В ходе дегустации российские винные хозяйства, производящие вина премиального уровня, представят экспертному сообществу свою продукцию, готовящуюся к выпуску на рынок. От каждой винодельни будет представлено до 6 образцов. Эксперты из числа сомелье и рестораторов, кавистов, представителей розничных сетей и виноторговых компаний, а также частных коллекционеров, журналистов и блогеров, получат возможность в прямом диалоге с виноделами сформировать свое мнение о винах нового урожая и оценить уровень их рыночной̆ стоимости.

Во время фестиваля пройдёт мастер-класс «Подлинная красота российских терруаров» с сортовыми бокалами Riedel, на котором впервые будет предпринята попытка показать неповторимость и оригинальность отечественных терруаров в огранке винных бокалов от лидера мирового рынка.

Кроме того, с участием экспертов «Роскачества» будет проведен круглый стол «Апология премиальных цен» по проблеме ценообразования в сегменте премиальных российских вин.

Фестиваль завершится благотворительным аукционом, организатором которого выступает всероссийская федеральная торговая площадка АО «Российский аукционный дом». Для проведения первого в России винного аукциона было подписано соглашение между крупнейшим винодельческим предприятием полного производственного цикла ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория» и Российским аукционным домом.

В ходе благотворительного аукциона впервые в истории российского винного рынка частным коллекционерам будут проданы права на вино, находящееся на выдержке в погребах лучших российских виноделен. Образцы вина, выставленного на аукцион, можно будет продегустировать в день фестиваля в зоне дегустации. Все лоты будут подробно описаны в аукционном каталоге. На аукционе будет представлено 28 лотов от 14-ти винодельческих компаний (Абрау-Дюрсо, Бюрнье, Дербанкский коньячный комбинат, Кубань-Вино, Лефкадия, Усадьба Перовских, Фанагория, Эльбузд,Южная винная компания, Alma Valley, Golubitskoe Estate, Chateau de Talu, Шато Пино, Yaiyla (Яйла).

Победителям аукциона будут вручены сертификаты, подтверждающие их права на покупку. Само вино будет доставлено победителям по истечении технологического срока подготовки к продаже – согласно требованиям российского законодательства, после всех необходимых технологических операций, в бутылках, отмеченными специальными знаками (1 бочка = 288 бутылок). На этикетки будет наноситься имя приобретателя.

Средства, полученные в рамках аукциона, будут переданы на благотворительность – в Детскую краевую клиническую больницу Министерства здравоохранения Краснодарского края.

«Мы хотим перенести мировой опыт винных фестивалей «En primeur» и красивую традицию благотворительных винных аукционов на российскую почву. Нас в этом поддерживают все наши партнеры – крымские, кубанские, донские, дагестанские виноделы. Помимо праздничного настроения и участия в благородной традиции покупатель получит гарантию приобретения понравившегося вина по выгодной цене – примерно с 30% скидкой к стоимости, которая будет у вина после созревания и выхода на розничный рынок», - говорит Петр Романишин, генеральный директор винного дома «Фанагория».

«Мы рады поддержать традицию благотворительных винных аукционов и благодарны винному дому «Фанагория» за оказанную честь. В России культура аукционных продаж находится на этапе формирования, и для нас важно участие в торгах, олицетворяющих многовековую историю аукционного дела. Первый аукцион на рынке виноделия будет проходить в смешанном формате: во-первых, в зале с аукционистом. И мы, конечно, рассчитываем, что большинство покупателей придут сами и будут участвовать в предварительной дегустации вина перед аукционом. Но если кто-то не сможет присутствовать, он сможет участвовать в торгах по телефону (наши операторы будут принимать звонки от участников), или еще один вариант – претендент может заранее оставить так называемый «заочный бид» – цену, по которой он готов приобрести лот. Эти ценовые предложения будут озвучиваться аукционистом. На аукционе "Высокая проба" сойдутся все звезды – все составляющие успешных торгов: именитые винодельческие дома, прекрасное вино, очная форма торгов, с аукционистом в бабочке, реальный азарт, который рождается в зале, когда игроки спарингуют, глядя друг на друга, праздник под теплым южным небом. Я уверен в успехе этого аукциона! Я уверен, что фестиваль "Первая проба" может стать легендарной традицией, ежегодным светским событием. Я предсказываю Фестивалю большое будущее, и предсказываю славу «Фанагории», как зачинателя и правообладателя этого Фестиваля», - говорит генеральный директор Российского аукционного дома Андрей Степаненко.