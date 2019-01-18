Виноградный сок - самый модный заряд витаминов

Исследования последних лет показывают, что благодаря присутствию в виноградном соке комплекса полифенольных соединений, обладающих антиоксидантной активностью, он может способствовать улучшению состояния организма человека, в первую очередь это касается сердечно-сосудистой системы и умственной работоспособности.

Российский союз производителей соков совместно с ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» провели исследование виноградного сока на содержание 30 пищевых и биологически активных веществ. Анализ образцов сока различных торговых марок, закупленных в магазинах, показал, что содержание многих полезных микронутриентов в виноградном соке сопоставимо с их содержанием в свежих плодах.

Уникальный состав и антиоксиданты

Наиболее значимыми с точки зрения обеспечения человека нутриентами и минорными биологически активными веществами в виноградном соке являются минеральные вещества - калий, магний, железо и марганец, а также флавоноиды и гидроксикоричные кислоты (полифенольные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами).

В порции виноградного сока содержится в среднем:

6-10% от суточной потребности человека в калии

5-8% - от суточной потребности в магнии, железе и марганце

25% от уровня суточной потребности в флавоноидах

Виноградный сок является одним из самых высокопитательных, он в равной пропорции содержит глюкозу и фруктозу, которые способствуют быстрому восстановлению сил, особенно после активных физических нагрузок.

Также в ходе исследования в виноградном соке был обнаружен ресвератрол, вещество с высокой антиоксидантной активностью.

Полезные кислоты

Виноградный сок обладает уникальным набором кислот, основными из которых являются винная (редко встречается в других соках) и L-яблочная. Эти органические кислоты обеспечивают в организме человека условия для полноценного процесса пищеварения. Среди гидроксикоричных кислот в виноградном соке преобладает кафтаровая кислота, которая обладает антивирусной, антибактериальной и противовоспалительной активностью.

Настоящий российский сок

Потребление виноградного сока в России, по оценке РСПС, находится на уровне 25 млн. литров в год. Большая часть виноградных соков на российском рынке изготовлена из красных или фиолетовых сортов винограда.

Соки из белого винограда, как правило, используются в смесях с другими соками, такими как яблочный.

Примечательно, что история соковой промышленности в России началась именно с виноградного сока. Более 120 лет назад, в 1897 году в Крыму открылось первое производство пастеризованного виноградного сока. Это положило начало истории соков как важной составляющей рациона питания жителей России.

По данным пресс-службы Российского союза производителей соков.