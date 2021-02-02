Винтаж и Balenciaga в главной кинопремьере сезона "Северный ветер"

Прощальный месяц зимы запомнится "Северным ветром", который блистает созвездием талантливых актрис в восхитительных нарядах.

Каждый оттенок, силуэт и даже аксессуар в кадре наделен таким же глубоким смыслом, как и текст сценария.

Новая драма Ренаты Литвиновой выйдет на экраны уже в субботу. В ожидании премьеры знаменитости поделилась своими впечатлениями и секретами киногардероба.

Софья Эрнст: "Костюмы - кайф. Грим, костюм, прическа - для меня это очень важно и, возможно, в этом заключается моя актерская природа, благодаря этому всему персонаж начинает жить отдельно от меня, это все диктует и характер персонажа, и его пластику, и это очень помогает. В этом смысле Рената сделала такую подробную, такую добросовестную подготовительную работу - все персонажи были придуманы до начала съемок, а на площадку пришли готовенькие. И это такая редкость - работать в такой безумной красоте, когда ты имеешь дело не с исторической костюмной картиной, а сказочной - с фантазией на тему разных эпох 20 века.

У Ренаты огромное количество всяких штучек и аксессуаров. Она очень увлечена антиквариатом - везде находит склянки, предметы, скальпели, ей нравятся красивые вещи, они их везде покупает, а потом эти вещь выходят на сцену в ее произведениях, потому что произведение - это ее дитя, и она вкладывает в это дитя все нажитое."

Антон Шангин: "Костюмы в развитии роли очень помогали… Костюм, пиджак, бабочка, кофта, очки - все это создавало образ Бенедикта. Наш художник по костюмам Надя Васильева - гениальная личность, я потрясен ее талантом и преклоняюсь абсолютно. Однажды она принесла мне очки, и сказала, что это очки Алексея Балабанова, ее мужа... И я играл в этих очках, один из Новых годов встретил в них. Надюша - богиня, великая женщина…"

Татьяна Пилецкая: "У нас на каждый Новый год были потрясающие костюмы, и головные уборы, и прически. Порой я даже не понимала, зачем мне нужно одеваться так, это было неожиданно, но это очень приятно."

Светлана Ходченкова: "Костюмы были придуманы совместно. С художниками нашего фильма я уже давно знакома и много лет работаю, мы встречались и на съемочных площадках, и на разных фотосессиях. Но здесь мы совсем оторвались - пробовали все, что в голову приходило: у нас не было никаких классических вариантов, мы творили и сумасбродствовали - кто-то приносил какие-то бусины в волосы, какие-то цветы, что-то постоянно привязывали к волосам, все это кололо и натирало, но выглядело потрясающе. Процесс примерки костюмов - один из самых запоминающихся моментов. Рената лично приносила что-то из своих закромов - какие-то вещи были Balenciaga, какие-то - винтажные, во время примерки костюмов было очень много, и все очень красивые."

Вся команда старалась, чтобы новая семейная сага о вечных ценностях покорила зрителя красотой.

Рената Литвинова, ставшая автором сценария, режиссером, продюсером, а также исполнительницей роли Маргариты, осталась, как всегда, верна своей безупречной элегантности и даже в 20-градусный мороз играла сцену в тонком вечернем платье.

"Северный ветер" на экранах с 6 февраля.

Диана Мицкевич по данным пресс-службы Sony Pictures.