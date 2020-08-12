Виолетта Орен: «Чтобы добиться успеха, над собой обязательно надо работать»

Успешная модель, талантливая ведущая, популярный блогер. А еще счастливая жена и невероятно разносторонний человек. О том, как реализовать себя во всех сферах и достичь гармонии мы поговорили с Виолеттой Орен (в инстаграме @violetta_oren)

Виолетта, расскажите, как Вы начали карьеру модели?

Я работаю моделью с 13 лет. Начинала свою карьеру на Украине, затем продолжила в России. Я принимала участие в большом количество фотосъемок, а также работала на подиуме. Кроме того, я была ведущей программы «OTV Every day», рассказывала о новостях шоу-бизнеса.

Какими своими достижениями Вы гордитесь?

Я очень рада, что принимала участие в крупнейших модных событиях – показах Moscow Fashion Week, Estet Fashion Week, Mercedez Benz Fashion Week, а также снималась для рекламных кампаний брендов Defreeze, Tomm Farr, Trendy Dress Fashion. Кроме того, я сотрудничала с потрясающими дизайнерами Аделей Курносовой, Светланой Переяславцевой (бренд Valiosa), Иваном Рыбниковым, Анной Краснер, Анной Часовских, Саидом Шах и др.

А еще я получаю большое удовольствие от ТВ-съемок и рада, что мне удалось поучаствовать в качестве эксперта в программах на 1 канале и НТВ.

Что Вам больше всего нравится в Вашей работе?

Мне очень нравится примерять на себя разные образы – быть романтичной и строгой, сексуальной и скромной, сильной и нежной. Моя работа дает мне возможность не только примерять на себя непохожие наряды, но и играть различные роли. Модель – это та же актриса. Кроме того, я благодарна судьбе, что могу общаться с потрясающими, творческими людьми – дизайнерами, фотографами, визажистами. Они заряжают меня своей энергией и креативом.

А есть ли какие-то сложности в карьере модели?

Конечно, быть моделью – это большой труд. Во-первых, себя всегда нужно поддерживать в форме. Любой лишний сантиметр – и на тебе просто не застегнется платье от дизайнера. Во-вторых, это большие временные затраты. Некоторые съемки длятся по 8-10 часов, иногда приходится работать на улице, а в России погода нас редко балует. Но ни дождь, ни ветер – это не повод для того, чтобы отменить фотосессию. Участие в показах – это тоже непросто, нужно долго готовиться и во время самого мероприятия в течение нескольких часов не остается времени даже на то, чтобы попить воды или присесть.

Тем не менее, я не жалею, что выбрала именно эту профессию, потому что для меня ее плюсы перевешивают минусы и я получаю кайф от того, что делаю.

А остается ли время при таком графике на хобби?

Если все грамотно планировать, то да. Для меня самое важное – это проводить время с семьей, с мужем. Каждую свободную минутку мы хотим быть вместе. Но если супруг занят, а у меня выходной, я люблю почитать. Мне нравится и классика, и современная литература. Кроме того, иногда я сама сочиняю стихи. Но, конечно, это происходит не каждый день, а под определенное настроение.

Кроме того, мое хобби – это спорт. С одной стороны, мне нравится физическая активность, с другой стороны, моя работа требует, чтобы я всегда выглядела идеально.

В Вашем инстаграме очень много подписчиков. Планируете ли Вы стать профессиональным блогером?

Не уверена (смеется) Для меня инстаграм – это в основном возможность поделиться интересными моментами моей жизни. Мы живем в бешенном ритме и иногда хочется просто оставить на память необычные кадры с фотосессий или снимки с приятных событий. Кроме того, я знаю, что мои посты вдохновляют других девушек на позитивные изменения в жизни и развитие, и мне кажется, это ценно.

Вы не только успешны в профессии, но и в личной жизни. Как Вам кажется, в чем секрет счастливых отношений?

Думаю, самое важное – это любовь, когда Вам хорошо вместе и Вы не представляете жизни друг без друга. Кроме того, необходимо иметь общие цели и ценности, чтобы Вы могли развиваться вместе и Вам было интересно друг с другом. Мне повезло, с моим мужем мы половинки одного целого. Я молюсь на него, а он на меня.