Крупнейший онлайн-ритейлер KUPIVIP решил немного измениться. Теперь из известного нам названия бренда выделена важная информация - U VIP. Этим дополнительным логотипом компания решила подчеркнуть важность индивидуального подхода к каждому клиенту и ориентированность на премиальный сегмент рынка.

Привлечение более молодой аудитории подразумевает тенденцию к упрощению и ясности месседжа. Поэтому в обновленном лого использованы буквы разной ширины, это помогает улучшить читаемость названия и выделить самую важную информацию для покупателей - U VIP.

Фирменным цветом стал холодный красный оттенок, прочно ассоциирующийся с fashion- направлением. Он будет использоваться в оформлении сайта и во всех маркетинговых материалах компании.

CEO KUPIVIP Олег Минаев так комментирует стилистические изменения: “Премиальность - вот то, что составляет ДНК бренда KUPIVIP. Обновленный логотип подчеркивает эту особенность: U VIP, с одной стороны, говорит о премиальности, с другой - о том, что мы находим личный подход к каждому покупателю”.