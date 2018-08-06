Вирджил Абло и Наоми Кэмпбелл поддержат солнечную энергетику

В среду в Копенгагене откроется выставка моды, на которой звезды индустрии выскажутся об актуальных технологиях.

Международная выставка моды в Копенгагене (CIFF) начнет продлится в Дании с 8 по 10 августа. В рамках выставки будет реализован проект британского магазина Machine-A «Просвещение», посвященный проблемам энергетики и некоммерческой организации, распространяющей информацию о технологиях солнечной энергетики Little Sun Foundation. Проект будет иметь формат выставки, ан которой свои объекты представят такие звезды модной индустрии, как Вирджил Абло, Наоми Кэмпбелл, Ник Найт, Питер Сэвилл и другие. Посетители смогу приобрести экспонаты их авторства, а вырученные средства отправятся в Little Sun Foundation.