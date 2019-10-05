Вирджил Абло представил новый логотип марки Off-White

Новый товарный знак уже украшает ярлыки вещей из коллекции сезона весна-лето 2020.

Пропустив по состоянию здоровья весенне-летний показ своего бренда Off-White, Вирджил Абло все-таки продолжает трудиться. На днях он представил обновленный логотип марки, который уже украшает ярлыки в новой коллекции. Кроме того, в социальных медиа дизайнер опубликовал несколько снимков из парижских локаций, на которых красуются граффити, изображающие новый товарный знак. На лого изображены лицо, две руки и составляющие названия Off-White.