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Артем Кузелев

Вирджил Абло создаст коллекцию для марки Nike

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  • 09 Апреля 201910:26
Сюжеты: Nike, Louis Vuitton

Спортивный бренд объявил о коллаборации с дизайнером и его маркой Off-White.

Креативный директор мужской линейки дома Louis Vuitton и владелец собственного бренда Off-White готовит новую коллекцию для Nike. По предварительной информации капсула, созданная Вирджилом Абло, получит название Track and Field и включит куртки, топы, легинсы, шорты и спортивные бра. Сообщается, что палитра коллекции будет яркой и насыщенной. Официальный релиз назначен на конец лета 2019 года, цены будут варьироваться от 60 до 300 долларов в зависимости от модели.

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