Вирджил Абло создаст коллекцию для марки Nike

Спортивный бренд объявил о коллаборации с дизайнером и его маркой Off-White.

Креативный директор мужской линейки дома Louis Vuitton и владелец собственного бренда Off-White готовит новую коллекцию для Nike. По предварительной информации капсула, созданная Вирджилом Абло, получит название Track and Field и включит куртки, топы, легинсы, шорты и спортивные бра. Сообщается, что палитра коллекции будет яркой и насыщенной. Официальный релиз назначен на конец лета 2019 года, цены будут варьироваться от 60 до 300 долларов в зависимости от модели.